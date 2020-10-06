Соседский спор в микрорайоне «Заречный»

Соседские войны продолжают оставаться актуальной темой. Недавно на горячую линию «Телеканала «Мозырь» обратилась жительница микрорайона «Заречный». Она жаловалась, что сосед разобрал ее хозпостройку на общей земле. Аргументы в споре за квадратные метры участка выслушала наша съемочная группа.

Дворовая территория двухквартирного дома, хозяйственные постройки на ней и коммуникации стали предметом затяжного соседского спора. На «горячую линию» телеканала «Мозырь» обратилась жительница микрорайон «Заречный». Она в отчаянии и ищет выход в непростой ситуации. По адресу переулок 2-й Портовый, 11 Валентина Петровна проживает не один десяток лет. В конце прошлой недели, вернувшись домой, она обнаружила: сарай, построенный еще в 70-х годах прошлого века, частично разобран. Женщина уверена, это сделал сосед. Причем – незаконно.

Жилой дом, где проживает сама Валентина Петровна и ее соседи, разделен на две квартиры. Участок, на котором он расположен, находится в долевой собственности, но четкие границы за все годы так и не установлены. Сама великая соседская война началась еще на заре двухтысячных.

На поле боя у каждого — своя правда. Анатолий Степанович, тот самый сосед, в ответ на претензии показывает судебное постановление, датированное 1977-м годом. Он уверен, сарай имеет право разобрать на вполне законных основаниях.

О мировом соглашении, как видно из ситуации, речи пока не идет.

Негативные эмоции связывают враждующих соседей длительное время. У каждой стороны есть документы, которыми они апеллируют, доказывая свою правоту. Валентина Петровна обратилась в милицию, правоохранители проводят проверку. Поставит ли ее результат точку в затяжной войне, или это будет всего лишь промежуточный маневр, покажет время.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ