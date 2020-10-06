Руководство мозырского нефтегиганта побывало на дочернем предприятии «Полесье-Агроинвест» со своеобразной экскурсией-ревизией

У Мозырского нефтеперерабатывающего завода в Петриковском районе есть свое дочернее предприятие. В минувшие выходные руководство нефтегиганта побывало на «Полесье-Агроинвест» со своеобразной экскурсией-ревизией.

4 отстающих колхоза Петриковского района и Мозырский НПЗ. Что общего? В 2005 году убыточные сельхозхозяйства объединили в агрохолдинг «Полесье-Агроинвест», учредитель-собственник нового агропредприятия – Мозырский нефтеперерабатывающий. Это стало переломным моментом. 15 лет кураторства, миллионные инвестиции, а еще передача товарно-материальных ценностей, подбор кадров – надежных хозяйственников, которые рдеют за общее дело. За годы статуса дочернего предприятия Мозырского нефтеперерабатывающего, на «Полесье-Агроинвест» стадо крупно-рогатых выросло почти в три раза, увеличились надои и привесы. В 2005 свиней было всего 84, в 2020 – свыше 10 тысяч голов. Сегодня на Петриковщине «Полесье-Агроинвест» – лучшее в своей отрасли. Модернизация животноводческих комплексов, новое оборудование, трудовая дисциплина.

Молочно-товарный комплекс «Теребов». Дорогим гостям, а именно так здесь встречают представителей предприятия НПЗ, здесь всегда рады и демонстрируют новые навесы, сараи. На данный момент здесь производят молоко класса «Экстра» с высоким содержанием белка, на него закупочная цена существенно выше. Качественную продукцию забирает Туровский молочный комбинат, сыры которого уже давно продовольственный бренд Беларуси. На ферме делают все, чтобы молочные реки превратить в денежные потоки. Поэтому буренкам особая забота. Чтобы получить питательное молоко, нужен сбалансированный рацион. Солома, комбикорм, силос, сенаж, плющенная кукуруза. В этом году здесь полностью заготовили кормовую базу на холодный сезон. Следующий объект экскурсии как раз-таки непосредственно связан с питанием животных. Благодаря инвестициям Мозырского нефтеперерабатывающего завода, здесь построили новый цех комбикормового завода. Немецкие технологии, современное оборудование, процесс полностью автоматизирован. Производство вертикальное, высота цеха сопоставима с 10 этажным домом. Как говорят строители, это самое высокое здание на Петриковщине.

Пока цех работает в режиме пуско-наладочных работ. Задействованы 25 процентов всех производственных мощностей, производят комбикорм для нужд своего поголовья. В целом, это весьма перспективное направление. На этом можно и нужно зарабатывать. Для работы завода была построена подстанция, электроэнергия пойдет, в том числе, и на нужды Петриковского района. Выездной семинар на базе дочернего предприятия для руководителей Мозырского нефтеперерабатывающего проводится регулярно. Это своего рода инспектирование и возможность воочию увидеть преобразования, убедиться, что деньги выделяются не напрасно.

В валовом производстве сельскохозяйственной продукции района «Полесье-Агроинвест» занимает 40%. В целом, за 15 лет симбиоза нефтянников и аграриев сделано немало, в том числе это отражается на благосостоянии всей Петриковщины.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ