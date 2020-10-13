Семьи нефтепереработчиков высадили семейную аллею

За городским парком продолжается озеленение. Начало аллее семейных деревьев было положено в прошлом году. Нынешней осенью подарок своим детям и будущему поколению мозырян сделали нефтепереработчики.

Для дружной семьи Колос посадка первого семейного дерева в этом парке вдвойне символична: напротив находится дом, в котором прошло детство мамы Екатерины. Молодая улыбчивая девушка рассказывает, на экологическую акцию пригласил муж. Но главное, свой личный клен теперь появился у младшего поколения — Мирона и Виолетты.

На создание еще одного уютного места для прогулок с детьми вышла и многодетная семья Ворониных. Самый младший трогательность момента пока еще не осознает. Позже ему обязательно об этом расскажут родители и старшие брат с сестрой.

Всего на прошедших выходных парк семейных деревьев пополнился на 150 кленов. К приезду нашей съемочной группы большая семья Вихор высаживала уже второе дерево. Сохранение традиций для них, настоящей династии нефтепереработчиков, — вовсе не пустой звук. Глава семьи Алексей Михайлович передал детям и внукам любовь к предприятию, воспитав вместе с супругой настоящих профессионалов своего дела. Интересна и символична и «кленовая» традиция семьи Вихор.

Часть деревьев в будущем парке — именные. Возле кленов установлены специальные таблички, по которым легко найти «свой». Те, кто его посадил, планируют приезжать сюда регулярно: ведь каждое дерево нужно еще вырастить.

Большинство участников экологической семейной акции на подобном проекте — проекте. Теоретическими и практическими знаниями с ними делились опытные земляки — сотрудники райисполкома и экологи. Посадка деревьев – это вклад в экологию и будущее природы. А еще, как показывает опыт мозырян, в наследие своей семьи.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ