30-тилетний юбилей отметил Дворец культуры нефтеперерабатывающего завода. В кругу коллег и друзей, на большой сцене, в сопровождении аплодисментов. На празднике побывала и наша съемочная группа.

В зале гаснет свет, на сцене загораются софиты… Свое тридцатилетие, свой 30 творческий сезон коллектив Дворца культуры нефтеперерабатывающего завода отмечает большим концертом. Его открывают 30 воспитанников танцевальной студии «Алексис». Фееричное начало, никаких высокопарных речей и тривиальных подарков… Творческая братия Дворца культуры на этот раз решила приоткрыть завесу тайны закулисной жизни. Сам концерт поделили на несколько блоков. Первым стал эстрадный. Артисты делились секретами успешных выступлений и, конечно, дарили зрителям свои творческие подарки. Лучшие коллективы, звезды сцены с новыми номерами и уже полюбившимися хитами. Артисты на этот раз не уходили со сцены под аплодисменты, а оставались и поддерживали своих коллег. Впереди – и выступления детских ансамблей и студий, и яркая постановка от театра «Легион». Концерт стал своеобразным отчетом тридцатилетней творческой жизни.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ