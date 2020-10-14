Сделать нужные покупки по хорошим ценам. Ярмарка «Все для дома и дачи» приглашает!

В речном вокзале вновь многолюдно, шумно и ярко. Здесь вновь развернулась ярмарка. Приемлемые цены, разнообразие товаров – приходите за покупками!

На нынешней ярмарке «Все для дома и дачи» несколько десятков экспонентов. Название полностью оправдывает тематику экспозиции. Постельное белье, одеяла, подушки, бижутерия, специи и чай, много вкусностей. Осень – самое время утепляться. Предложен большой ассортимент верхней одежды (пальто, куртки, шубы), новая коллекция головных уборов. Качественные изделия по оптимальным ценам, предусмотрены скидки и рассрочка.

Осень – время не только утепляться, но и укреплять иммунитет. Потомственная пасечница Нина Бурлака знает секрет, как защититься накануне вирусного сезона, тем более сейчас, во время пандемии: рецепт, проверенный веками – употреблять мед и продукты пчеловодства. Помимо продуктов и товаров народного потребления на нынешней выставке представлен ведущий застройщик на рынке недвижимости – «Дана Холдингз». Квартира в Минске – это выгодное вложение денежных средств.

Ярмарка представлена в здании речного вокзала. Большая экспозиция саженцев от нескольких белорусских питомников разместились на улице. Если есть желание вырастить крупные и, главное, сочные, яблоки и груши, посадить у себя на участке полезную и вкусную голубику или малину, то вам обязательно сюда.

Сделать нужные покупки по хорошим ценам. Выставка-ярмарка «Все для дома и дачи» будет работать по 17 октября включительно.