С праздником, мамочки! Поздравление в родильном доме

Сегодня, 14 октября, в Беларуси отмечают День матери. Традиционно представители районной власти и общественного объединения «Белая Русь» в этот день отправляются в святая святых материнства – родильный дом. Вместе с представительной делегацией там побывала наша съемочная группа.

Праздник мам в Мозырском родильном доме всегда проходит торжественно. По традиции поздравить и новоиспеченных, и опытных мамочек с практически профессиональным праздником приехали сотрудники районной администрации во главе с ее председателем Еленой Павлечко и председатель Мозырской районной организации общественного объединения «Белая Русь», главный врач центральной городской поликлиники Наталья Тишкова. Искренние пожелания и добрые слова прозвучали в адрес присутствующих в зале мамочек и малышей. А перед глазами был образ своей мамы, самой родной и близкой на Земле.

Сегодня, 14 октября по данным на 11 часов, на свет появилось 5 новорожденных. торжественные поздравления принимали 30 мам. Всего же подарки получат 46 женщин, которые на сегодняшний день находятся в стенах роддома. Среди них Елена Осадчая. Накануне она стала мамой в третий раз.

День матери – праздник особый. Душевный и теплый как для мам, так и для детей. Глава района Елена Павлечко призналась, ее утро сегодня началось с сюрприза.

За 9 месяцев этого года в Мозырском роддоме родилось 1511 малышей из них – 11 двойней. В день матери поздравления звучат

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ