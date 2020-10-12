Районный субботник прошел 10 октября на Мозырщине. На уборку территорий вышли работники медицины, культурной и образовательной сфер, а также других предприятий и организаций.
Традиционная осенняя уборка района объединила мозырян, которые неравнодушны к красоте и порядку. Современный субботник уже мало напоминает своего предшественника советских времен: экологичность, чистоплотность, забота об окружающей среде – тренды, помогающие оставаться внимательными к родным местам. В городском парке культуры и отдыха уборкой мусора и осенней листвы занимались представители образовательной сферы. Набережную Припяти облагораживали работники культуры. И у тех, и у других задача стояло нелегкая, но приятная: сделать популярные для прогулок места еще более уютным, привлекательными и чистыми.
Медики Мозырщины на субботник вышли, в прямом смысле, на рабочих местах, — убирали территории учреждений здравоохранения, где принимают пациентов всего региона.
Возле центральной поликлиники появилась новая клумба, которая яркими красками будет радовать глаза пациентов и медперсонала. Но это не единственное новшество субботника: известно, что все средства, собранные мозырянами в рамках мероприятия, будут направлены на укрепление материально-технической базы районной системы здравоохранения.
Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ
Районный субботник прошел 10 октября на Мозырщине
Районный субботник прошел 10 октября на Мозырщине. На уборку территорий вышли работники медицины, культурной и образовательной сфер, а также других предприятий и организаций.