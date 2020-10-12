Районный субботник прошел 10 октября на Мозырщине. На уборку территорий вышли работники медицины, культурной и образовательной сфер, а также других предприятий и организаций.

Традиционная осенняя уборка района объединила мозырян, которые неравнодушны к красоте и порядку. Современный субботник уже мало напоминает своего предшественника советских времен: экологичность, чистоплотность, забота об окружающей среде – тренды, помогающие оставаться внимательными к родным местам. В городском парке культуры и отдыха уборкой мусора и осенней листвы занимались представители образовательной сферы. Набережную Припяти облагораживали работники культуры. И у тех, и у других задача стояло нелегкая, но приятная: сделать популярные для прогулок места еще более уютным, привлекательными и чистыми.

Медики Мозырщины на субботник вышли, в прямом смысле, на рабочих местах, — убирали территории учреждений здравоохранения, где принимают пациентов всего региона.

Возле центральной поликлиники появилась новая клумба, которая яркими красками будет радовать глаза пациентов и медперсонала. Но это не единственное новшество субботника: известно, что все средства, собранные мозырянами в рамках мероприятия, будут направлены на укрепление материально-технической базы районной системы здравоохранения.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ