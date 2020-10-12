«Совершенствование работы отрасли образования». Тема, которую обсудили на панельной дискуссии, организованной в зале драматического театра. Представители власти, депутаты, а также работники отрасли образования обсудили ряд важных проблем и подготовили предложения для внесения изменений в главный документ страны – Конституцию Республики Беларусь.

Мозырский Драматический театр стал дискуссионной площадкой для обсуждения важных проблем отрасли образования. На панельную дискуссию собрались представители власти, депутатского корпуса и педагогической общественности со всего региона. Около 100 специалистов Мозырского, Наровлянского, Лельчицкого, Житковичского, Петриковского, Калинковичского районов приехали, чтобы вместе аккумулировать предложения по внесению изменений в Кодекс об образовании и главный документ страны – Конституцию Республики Беларусь. Самые важные проблемы отрасли обозначили спикеры. Среди них – представители разных ветвей образования. Татьяна Палиева, проректор по научной работе Мозырского педуниверситета затронула тему обучения в профильных педагогических классах. Вопрос вызвал живое обсуждение.

В Мозырском районе функционирует учреждения высшего, средне-специального, профессионального, общего среднего, дошкольного и дополнительного образования. Есть детский дом, социально-педагогический центр, центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, детско-юношеские школы олимпийского резерва, филиал училища. Всего 85 учреждений, где обучается более 25 тысяч ребят. Опыт более чем богатый. Педагогическая дискуссия в Мозыре дала старт марафону диалоговых площадок, которые в ближайшее время пройдут в Гомельской области и затронут самые важные темы.

Озвученные идеи и предложения будут вынесены для обсуждения на Всебелорусском народном собрании в качестве возможных изменений в Конституцию, кодексы, другие законодательные акты.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ