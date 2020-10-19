Открытие своего нового 63- сезона в ДК «40 лет Октября»

Открытие своего нового 63-го сезона в ДК «40 лет Октября» приурочили ко Дню матери. Праздничный концерт собрал не только учащихся ближайшей 2 школы, но и военнослужащих войск ПВО.

На обновленной сцене станционного Дома культуры вновь звучат детские голоса. Открытие нового творческого сезона здесь и школьный праздник, и культурное событие для целого микрорайона, и долгожданная семейная встреча. Каждый творческий номер, будь то лирическая композиция или зажигательный танец здесь еще и своеобразное поздравление, где свои самые искренние признания в любви приготовили не только учащиеся ближайшей школы, но и гости – в первых рядах концертного зала военнослужащие 8-й радиотехнической бригады. Впервые за долгие месяцы службы с ними рядом не только товарищи по оружие, но и самый близкий человек на свете – мама.

Сказать все то, что не успел сказать на гражданке. Узнать последние новости из дома и даже похвастаться своими воинскими успехами. Для военнослужащих присутствие в концертном зале это и своеобразное поощрение. Впрочем, основная заслуга здесь, конечно, на счету матерей. За то, что воспитали верных и стойких защитников Отечества. Как своеобразное поздравление с праздником, из рук командира части следуют благодарности и грамоты. И конечно, концерт не мог бы состояться без лирической солдатской песни, которая, в этой семейной обстановке, кажется, звучит еще проникновеннее.

Новые творческие номера, долгожданные встречи, впрочем, каким именно окажется этот 63-й сезон в «ДК «40 лет Октября» его зрители узнают в самое ближайшее время.

Вячеслав Приписнов. ТКМ