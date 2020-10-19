Лучшие каменщики области собрались в Мозыре. На одной из самых важных городских строек – строительстве нового детского сада – стартовал конкурс профмастерства

Лучшие каменщики области собрались в Мозыре. На одной из самых важных городских строек – строительстве нового детского сада – стартовал конкурс «Лучший по профессии». На открытии побывала наша съемочная группа.

Лучшие каменщики сразу нескольких организаций Гомельщины собрались в Мозыре на конкурс, который проводится совместно с комитетом по архитектуре и строительству облисполкома по инициативе ОАО «Мозырьпромстрой». Конкурс «Лучший по профессии» на этот раз приурочили к 50-летию со дня образования организации. А местом его проведения выбрали важный для Мозыря объект – строящийся в новом микрорайоне детский сад. Ведь мастера кирпичной кладки за время проведения конкурса не только смогут проявить свои таланты, но и помогут приблизить день «Х», когда двери детского сада, наконец, откроются для детей и родителей.

Бороться за звание лучшего будут каменщики 6 организаций из Ельска, Наровли, Лельчиц, Светлогорска и, конечно, Мозыря.

Кроме конкурсных премиальных, свою награду за победу в профессиональном соревновании учредил и мозырский бизнесмен и меценат, возглавлявший когда-то Всесоюзную комсомольскую стройку по возведению мозырского нефтеперерабатывающего, Воскан Чобанян.

Среди участников конкурса люди разных возрастов. Один из самых молодых представителей профессии, мозырянин, Юрий Селяков в конкурсе выступает за Наровлянкий «Белконсалт». Работать на строительстве детского сада, говорит Юрий, дело ответственное.

Юрий Васильевич Заяц – каменщик с большим опытом. В подобных конкурсах участвовал и раньше. Первый конкурсный день начался с проверки теоретических знаний. Уже сегодня участники приступят к практике. Конкурс продлиться до 30 октября. Через две недели жюри подведет итоги, а мозыряне смогут воочию убедиться в мастерстве участников по тому, насколько подрастет объект.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ