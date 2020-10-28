Гомельской таможней возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, который незаконно ввез в Беларусь 12 легковых автомобилей

Таможенники установили незаконную схему ввоза 52-летним гомельчанином легковых иномарок. За два года он ввез из Европы на территорию ЕАЭС 12 транспортных средств. Мужчина «пригонял» иномарки под видом зарегистрированных на территории Республики Беларусь, но еще за границей видоизменял идентификационные номера кузовов автомобилей, чтобы не уплачивать таможенные платежи. В основном, это были двадцатилетние Citroen и Opel. Возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 231 УК Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.