17-летний мозырянин дважды угнал авто, чтобы прокатиться по району

17 октября около 4 часов утра с дворовой парковки одного из многоэтажных домов Мозыря неизвестный похитил автомобиль ВАЗ 2107, 1987 года выпуска. Спустя ровно неделю, в ночь с 23 октября на 24 октября с этой же стоянки исчез еще одно авто, ВАЗ — «шестерка», 1992 года выпуска. Оперативники уголовного розыска Мозырского РОВД нашли подозреваемого в угонах легковушек. Им оказался 17-летний мозырянин. Юноша рассказал, что раньше без спросу брал кататься машину мамы. Та стала подозревать неладное и спрятала ключи. Тогда парень посмотрел в интернете видеоролики, как легко и быстро вскрыть авто. Набравшись «теоретических знаний», решил применить свои их на практике. Покататься пригласил ничего не подозревающих друзей. Первую машину «вскрыл» за 40 минут, а вторую, учитывая предыдущий опыт, уже за 10. Следователи дали правовую оценку действиями несовершеннолетнего. Возбуждены уголовные дела. Ранее фигурант к ответственности не привлекался.