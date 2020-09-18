Выставка «Фарбы Палесся» в этот раз объединила 27 мозырских художников

Свой взгляд на мир визуализировать через кисть. Выставка «Фарбы Палесся» – это своего рода творческий отчет мозырских художников за прошедший год. В нынешней экспозиции принимают участие 27 творцов, совершенно разных, и этим уникальных. Каждая работа заслуживает внимание. Для любителей природы – колоритные пейзажи, для патриотов родного города – мозырские зарисовки, а также портреты, натюрморты и еще много всего. Дмитрий Васильев работает в жанре многофигурного реализма. Его работа – самая габаритная на выставке, называется «Новая Венера». Это не просто картина, есть здесь и смысловой подтекст. А вот работа мозырской художницы Анастасии Чадий под названием «Звуки» не смотря на то, что была создана сравнительно недавно, уже успела побывать на нескольких выставках в разных уголках Беларуси.

Есть и работы на злободневную тематик коронавируса. Белоруска с короной на голове, маской на лице и надеждой в глазах, надеждой на то, что все будет хорошо. Нынешние «Фарбы Палесся» – это 68 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. Выставка уже 27 по счету, традиционный и в тоже время каждый раз уникальный своей новизной подарок к празднику города. Экспозиция продлится до 27 сентября.