В Мозыре появилось новое производство в сфере деревообработки

Самый амбициозный проект в сфере деревообработки в Гомельской области, приставка «самый» и что касается объема инвестиций. Буквально за полгода, как говорится, в чистом поле выросло высокотехнолочное производство. А сама идея строительства пеллетного завода возникла не на пустом месте. Кора, стружки, опилки – все это неиспользуемое ранее сырье сейчас найдет применение, превращаясь в древесные гранулы – пеллеты, которые являются наиболее востребованным биотопливом за рубежом. Отходы становятся доходами, а производство пеллетов можно назвать санитаром леса. Это действительно событие, как для города, так и для всей области.

С вводом пеллетного завода были созданы 18 рабочих мест. Весь процесс производства автоматизирован, топливные гранулы даже фасуют роботы. Пеллеты – это не только наиболее перспективный вид топлива, но еще и безопасный, экологичный, с высокой теплотворной способностью, не требующий больших складских помещений. Продукция, которая пользуется спросом и в Европе, и в Китае. Пеллетный завод еще не успел открыться, а уже были подписаны первые контракты. В ближайшее время в стране появятся еще 6 аналогичных производств. Новое предприятие позволит получать до 36 тысяч тонн топливных гранул в год. На полную мощь завод планирует начать работать уже в ближайшие недели.