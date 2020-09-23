Военнослужащий Мозырского погранотряда задержал хулигана

Вечером 20 сентября в отдел Департамента охраны поступило сообщение – неизвестный мужчина наносит удары руками и ногами по припаркованным машинам. В это время военнослужащий погранотряда Олег Адамовский возвращался домой, ему позвонила супруга и рассказала о происходящем во дворе. Пограничник задержал хулигана еще до прибытия милиции. Оказалось машины бил нетрезвый 42-летний житель деревни Мелешковичи. В отношении буйного сельчанина возбуждено уголовное дело.