С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

Военнослужащий Мозырского погранотряда задержал хулигана

23 сентября 2020, 20:46

Вечером 20 сентября в отдел Департамента охраны поступило сообщение – неизвестный мужчина наносит удары руками и ногами по припаркованным машинам. В это время военнослужащий погранотряда Олег Адамовский возвращался домой, ему позвонила супруга и рассказала о происходящем во дворе. Пограничник задержал хулигана еще до прибытия милиции. Оказалось машины бил нетрезвый 42-летний житель деревни Мелешковичи. В отношении буйного сельчанина возбуждено уголовное дело.

Комментарии запрещены
«
»