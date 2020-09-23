Молодые таможенники приняли присягу

Торжественная церемония принесения Присяги молодыми таможенниками прошла в священном для всех мозырян месте – на Кургане Славы. Ее приурочили к прошедшему недавно профессиональному празднику. 14 молодых работников – девушек – сотрудники Мозырского и Ельского таможенных постов. Поздравить их с важным событием приехал заместитель начальника Гомельской таможни Анатолий Рябцев.

Свою присягу Анатолий Иванович запомнил на всю жизнь. Традиции принесения присяги сотрудниками таможенных органов уже 16 лет.

Вчерашние выпускники ВУЗов сегодня влились в ряды сотрудников таможни. После обучения им присвоено первое персональное звание — инспектор таможенной службы III ранга. Дарья Марова закончила БелГУТ. К работе приступила всего около месяца назад.

Мечту оказаться на месте сегодняшних новобранцев вынашивают многие ребята военно-патриотического класса таможенной направленности 8 средней школы. Сегодня они гости праздника.

Слова присяги девушки зачитывали по очереди. В проникновенных строчках – вся суть отношения к профессии. Это клятва на верность стране, белорусскому народу и своему профессиональному долгу.

В память о об этом событии девушкам вручили памятные подарки. В завершении торжественной церемонии таможенники возложили венок и цветы к могиле погибших солдат и почтили их минутой молчания.