Учебная экскурсия на базе цеха № 10 ОАО «Мозырский НПЗ»

Практическое занятие протяженностью в несколько часов. Студенты Белорусского государственного университета транспорта приехали на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, чтобы своими глазами увидеть то, что изучали в теории. На базе цеха № 10 «Очистные сооружения» прошла учебная экскурсия для ребят 5 курса кафедры «Водоснабжение, химия, экология». Будущие инженеры- строители со специализацией в сфере водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов, побывали на участках нефтеулавливания и биохимической очистки. Здесь, на месте ребятам подробно рассказали и даже, по возможности, продемонстрировали, как проходит процесс очистки воды. Начальник участка нефтеулавливания Александр Лученко сам выпускник Белорусского государственного университета транспорта. Сегодня он выступил в качестве опытного экскурсовода.

В десятом цеху работает сразу несколько выпускников БелГУТа. Полученных в университете знаний, говорят, достаточно. Важно иметь желание работать и не останавливаться в профессиональном развитии.

Очистные сооружения Мозырского НПЗ объект по-своему уникальный. Несмотря на производственную принадлежность, цех берет на себя нагрузку по очистке хозяйственно-бытовых стоков из трех городов: Мозыря, Калинковичей и Ельска. Поэтому набор сооружений здесь самый разнообразный. Для студентов – это возможность увидеть своими глазами то, что они видели в учебниках.

Производственную практику студенты проходили на разных объектах, в основном ЖКХ. Сегодня появилась возможность увидеть все и сразу. Масштабы впечатлили.

Территория цеха очистных сооружений почти 300 гектаров, поэтому увидеть все можно разве, что с высоты птичьего полета. Многочасовая экскурсия оказалась даже короткой. Но, несмотря на стесненность во времени, студентам постарались показать максимум. Рассказали и о планах на будущее. В 2019 на территории очистных начала строится установка утилизации сернисто-щелочных стоков. В проекте модернизация декантерного оборудования, и реконструкция установки по переработке нефтешламов.