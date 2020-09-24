Чем живет микрорайон «Молодежный»?

Центр медицинской реабилитации детей инвалидов и молодых инвалидов с психоневрологическими заболеваниями – уникальное учреждение. Его посещают более 40 человек. Особенные ребята нуждаются в особенной индивидуальной помощи. Логопеды, дефектологи, психологи, в центре развивают моторику, творческие способности, учат делать поделки, петь, танцевать. «Радуга», как они сами себя позиционируют, это не учреждение, это семья, где принято радоваться каждому результату. Ведь дается он ценой невероятных усилий профессионалов, которые здесь работают. Достижения ребята продемонстрировали на концерте. Центр «Радуга», детская школа искусств № 2, спортивно-технический клуб «Старт», школа, объекты торговли, а также, в целом, благоустройство микрорайона. В рамках нынешнего выездного заседания представители районной администрации наглядно увидели, чем живет «Молодежный».

Торговля в «Молодежном» представлена широко, формы собственности самые разные. «Лидер» – магазин с историей, начинали еще в советские времена, экспериментировали с товаром, сейчас заняли свою нишу – одежда, обувь, косметика и другая продукция, в основном, отечественного производителя, которая востребована. Постоянные распродажи, скидки, акции. Ковид отразился на товарообороте, продажи упали, к концу года надеются выровняться. А вот соседняя «Радуга» – это не просто магазин, а еще и развлекательный центр. Караоке, дискотеки, каждые выходные – вечеринки для детей. Вскоре здесь появится аптека и Пицца-остров.

В рамках выездного семинара-совещания уделили особое внимание и благоустройству. В этом году в более чем 10 дворах по бульвару Юности были заменены бордюры, асфальтовое покрытие, тротуары. Также на одном из участков в мае месяце началась замена тепловых сетей. Работы планируется завершить в октябре.