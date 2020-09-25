Очередная победа!

На 32-й международной олимпиаде по информатике белорусские школьники завоевали одну серебряную и две бронзовых медали. Серебро у мозырянина Андрея Мищенко.

32-я международная олимпиада по информатике прошла онлайн с 13 по 23 сентября с хостингом в Сингапуре. Участие в ней приняли национальные команды школьников из 87 стран мира.

Для включения в состав команды Беларуси кандидаты должны были пройти восьмидневный отбор на онлайн-соревнованиях. Из 10 претендентов на места в четвёрку лучших были отобраны школьники из Витебской и Гомельской области, а так же Лицея БГУ.

16 и 19 сентября прошли основные туры олимпиады. Площадкой для их проведения стал Белорусский государственный университет. По итогам двух туров среди 343 официальных участников международных соревнований были определены победители. Мозырянин Андрей Мищенко, воспитанник «Клуба юных пожарных г. Мозыря» и тренера Алексея Борунова, стал серебряным призером.

Свое обучение в кружке Андрей начал в сентябре 2014 года. Сегодня он — многократный призер республиканской и зарубежных олимпиад по программированию.