Агрофестиваль «Дожинки-2020» — главное событие минувших выходных. Итоги трудового года аграрии южно-восточного региона Беларуси подвели на Мозырщине. Победителем областного соревнования за достижение наивысших итоговых результатов по производству зерновых и зернобобовых культур и эффективности сельскохозяйственного производства признан Жлобинский район. А лидером среди сельскохозяйственных организаций по производству зерна стало КСУП «Экспериментальная база «Криничная».
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«Дожинки-2020» — праздник аграриев
28 сентября 2020, 19:06