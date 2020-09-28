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Рубрика: Новости

«Дожинки-2020» — праздник аграриев

28 сентября 2020, 19:06

Агрофестиваль «Дожинки-2020» — главное событие минувших выходных. Итоги трудового года аграрии южно-восточного региона Беларуси подвели на Мозырщине. Победителем областного соревнования за достижение наивысших итоговых результатов по производству зерновых и зернобобовых культур и эффективности сельскохозяйственного производства признан Жлобинский район. А лидером среди сельскохозяйственных организаций по производству зерна стало КСУП «Экспериментальная база «Криничная».

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