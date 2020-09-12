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Рубрика: Новости

Мозырский НПЗ планирует в сентябре переработать не менее миллиона тонн нефти

12 сентября 2020, 19:09

Открытое акционерное общество «Мозырский НПЗ» выполняет большую производственную программу. За сентябрь этого года на предприятии планируют переработать не менее миллиона тонн нефти. Все задействованные в технологическом процессе объекты работают при максимальной загрузке.
Параллельно с основным производством продолжается активная реализация масштабного инвестпроекта, направленного на дальнейшее увеличение эффективности. В конце сентября на заводе планируют пусковые операции на установке производства водорода. Завершаются строительно-монтажные работы и на установке производства серы. Ее пуск планируется совместно с комбинированной установкой гидрокрекинга.
Нефтепереработчики подчеркивают, объекты общезаводского хозяйства находятся в высокой степени строительной готовности — 99%. Работает специальная комиссия по их вводу в эксплуатацию. Инспектирующие организации выдают заключения, после чего объекты передают цехам в эксплуатацию.
В августе на строящемся комплексе гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков H-Oil произвели пробный розжиг факела Ф-6 факельной установки углеводородных газов. 100-метровый факел предназначен для сжигания факельных газов, которые будут поступать на него от комбинированной установки гидрокрекинга и установки производства водорода.

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