Открытое акционерное общество «Мозырский НПЗ» выполняет большую производственную программу. За сентябрь этого года на предприятии планируют переработать не менее миллиона тонн нефти. Все задействованные в технологическом процессе объекты работают при максимальной загрузке.
Параллельно с основным производством продолжается активная реализация масштабного инвестпроекта, направленного на дальнейшее увеличение эффективности. В конце сентября на заводе планируют пусковые операции на установке производства водорода. Завершаются строительно-монтажные работы и на установке производства серы. Ее пуск планируется совместно с комбинированной установкой гидрокрекинга.
Нефтепереработчики подчеркивают, объекты общезаводского хозяйства находятся в высокой степени строительной готовности — 99%. Работает специальная комиссия по их вводу в эксплуатацию. Инспектирующие организации выдают заключения, после чего объекты передают цехам в эксплуатацию.
В августе на строящемся комплексе гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков H-Oil произвели пробный розжиг факела Ф-6 факельной установки углеводородных газов. 100-метровый факел предназначен для сжигания факельных газов, которые будут поступать на него от комбинированной установки гидрокрекинга и установки производства водорода.
Мозырский НПЗ планирует в сентябре переработать не менее миллиона тонн нефти
Открытое акционерное общество «Мозырский НПЗ» выполняет большую производственную программу. За сентябрь этого года на предприятии планируют переработать не менее миллиона тонн нефти. Все задействованные в технологическом процессе объекты работают при максимальной загрузке.