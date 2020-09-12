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Рубрика: Новости

Арест, психиатр и лечение от алкоголизма. Вынесен приговор хулигану, который разнес головой витрину в аптеке.

12 сентября 2020, 19:06

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