Мозырь отметил 865 День рождения. Праздник стартовал в полдень на центральной площади

Один из самых древних городов белорусского Полесья, с уникальным расположением на семи холмах, на правом берегу Припяти. Мозырь харизматичен. Он действительно производит впечатление своей особенной внешностью и характером. Отпраздновать 865 День рождения города пришли сотни мозырян. Стартовал праздник в полдень на центральной площади. По замыслу сценаристов в начальной официальной и самой торжественной части гуляний вспоминали историю, демонстрировали настоящее, с надеждой заглядывали в будущее. В праздничном шествии мозырского гербового орла перевоплотили в птицу счастья, которая пролетела по площади на бело-голубых крыльях. После с поздравительной речью к собравшимся обратилась председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко.

Отдельная часть праздника – это награждение предприятий, коллективов, а также лучших в своей профессии. Чтобы получить заслуженную награду на сцену поднимались десятки мозырян – представители промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения. После шествия людей, проследовала автоколонна.

Молодожены – частые участники празднования Дня города, нынешний День рождения не стал исключением. Саму процедуру бракосочетания обыграли на движущейся платформе, в лучших карнавальных традициях. А после молодоженов естественно в центре внимания оказались дети – цветы жизни украшают любой праздник. На 865 Дне рождении был даже живой торт с красивой трехзначной цифрой.