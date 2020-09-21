Гулянья в парке и фееричное завершение праздника

Самая душевная одновременно экспрессивная, яркая на эмоции часть Дня города проходит в парке. Сельсоветы представлены в подворьях, каждый хочет похвастаться своими достижениями и превзойти соседа. Кто-то удивляет присмаками, кто-то песнями и танцами, а все вместе демонстрируют традиционное белорусское гостеприимство. Михалковский сельсовет привез на праздник города настоящие ульи, на своем подворье организовали своего рода музей пчеловодства. Как говорится, чем богаты, тем и рады. В Слободском сельсовете наглядно продемонстрировали, рыбалка и охота – главные хобби в районе.

Одновременно на нескольких площадках проходили концерты. Пели, танцевали, поздравляли родной город.

Мозырский отдел ГРОЧС внес свой вклад в празднование Дня города. Для детей была подготовлена тематическая площадка с испытаниями, пройти квест по безопасности, а после примерить спасательное обмундирование. Помимо этого в парке работали аттракционы, тир, ростовые куклы, актеры показывали спектакли…

Праздничная торговля, кулинарные изыски, много музыки, а еще солнечная погода и атмосфера сплоченности, ведь собрались, чтобы вместе отпраздновать День родного города.

Одновременно концерт проходил и на центральной площади. Чем ближе вечер, тем здесь становилось оживленнее. Песенно-танцевальную программу завершила белорусская группа «Аура». Это творческий и семейный союз двух исполнителей Юлии Быковой и Евгения Олейника. Праздник закончился в 21.00 красочным фейерверком.