Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык посетил Прудковскую среднюю школу

В День знаний Прудковскую сельскую школу посетил Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык. Высокий гость поздравил школьников с началом учебного года и передал подарки – спортивный инвентарь, атлас, альбомы и литературу по различным направлениям природоохранной деятельности. Коллекцию ценных экспонатов в школе пополнит и уникальная картина из натуральных камней, выполненная филиалом «Мозырская нефтеразведочная экспедиция глубокого бурения». Вместе с председателем Мозырского райисполкома Еленой Павлечко Андрей Худык принял участие в посадке памятной аллеи туй.