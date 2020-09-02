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Рубрика: Новости

«Акробатика» помогла «Верным друзьям»

2 сентября 2020, 18:54

К спортивным достижениям – через доброту и душевность. Клуб «Акробатика» организовал благотворительную акцию в помощь бездомным животным.
В новом учебном году воспитанников спортивного клуба «Акробатика» обязательно ждут победы на соревнованиях, много показательных выступлений, а еще – важные жизненные уроки. Первый из них они получили уже на старте сезона: тренерский состав «Акробатики» пригласили детей и их родителей стать участниками благотворительной акции. Каждый гость веселого праздника шел не с пустыми руками, а с подарками для подопечных пункта временного содержания бездомных животных.

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