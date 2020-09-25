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Рубрика: Новости

День машиностроителя

25 сентября 2020, 20:46

Мозырские машиностроители к организации своего профессионального праздника всегда подходят творчески. Нынешнее мероприятие не стало исключением. Саксофонист, пожелания от малышей, много ярких номеров, теплых слов и пожеланий.
Сегодня коллектив Мозырского машиностроительного завода — это коллектив высококвалифицированных специалистов, инженерно-технических и других работников, в рядах которых насчитывается более 700 человек. Профессиональный праздник – это традиционный повод отметить лучших грамотами и благодарностями от райисполкома, Совета депутатов и непосредственно самого предприятия. А заслуги действительно есть. качественная конкурентоспособная продукция, востребованная как на внутреннем рынке, так и за рубежом.
На предприятии работают настоящие специалисты. Машиностроение – это не сугубо техническая отрасль, здесь есть место творчеству.
Сегодня лавировать в современных рыночных условиях непросто, однако Мозырскому машиностроительному это удается. Успеху в работе способствует современная структура управления, постоянная модернизация действующих производственных мощностей, непрерывное совершенствование выпускаемой продукции.

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