День машиностроителя

Мозырские машиностроители к организации своего профессионального праздника всегда подходят творчески. Нынешнее мероприятие не стало исключением. Саксофонист, пожелания от малышей, много ярких номеров, теплых слов и пожеланий.

Сегодня коллектив Мозырского машиностроительного завода — это коллектив высококвалифицированных специалистов, инженерно-технических и других работников, в рядах которых насчитывается более 700 человек. Профессиональный праздник – это традиционный повод отметить лучших грамотами и благодарностями от райисполкома, Совета депутатов и непосредственно самого предприятия. А заслуги действительно есть. качественная конкурентоспособная продукция, востребованная как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

На предприятии работают настоящие специалисты. Машиностроение – это не сугубо техническая отрасль, здесь есть место творчеству.

Сегодня лавировать в современных рыночных условиях непросто, однако Мозырскому машиностроительному это удается. Успеху в работе способствует современная структура управления, постоянная модернизация действующих производственных мощностей, непрерывное совершенствование выпускаемой продукции.