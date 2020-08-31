Время идти в школу. Паспорта готовности получили все учреждения образования Мозырщины

Уже во вторник звонок на первый урок прозвенит для более, чем 15-ти тысяч ребят Мозырского района. Паспорта готовности получили все учреждения образования. Для коллективов учреждений образования лето – традиционное время ремонта. Пока мальчишки и девчонки набираются сил на летних каникулах, школы готовятся к новому учебному году: тщательно расписывают бюджет, подбирают строительные бригады и начинают колдовать над внутренними помещениями, фасадами и наружной территорией. Главная задача – не просто «сделать красиво», а продумать вопросы безопасности и комфорта.