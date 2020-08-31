День Слободского сельсовета

Слободской сельский совет принимал многочисленных гостей. Представители законодательной и исполнительной власти, руководители структурных подразделений райисполкома, предприятий и организаций приехали детально ознакомиться с жизнью одного из самых крупных по площади сельсоветов. Выездной практический семинар позволяет охватить целый ряд вопросов и направлений. Это и социальная сфера, и сфера бытового обслуживания, и благоустройство.