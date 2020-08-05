Военный арсенал возрастом 75 лет! Такая находка обнаружилась в гараже 60-летнего мозырянина. Совместную операцию по изъятию оружия провели оперативники управления уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома совместно с коллегами из Мозырского РОВД.

Обыск в гараже 60-летнего мозырянина санкционировала районная прокуратура. Количество обнаруженного удивило даже бывалых оперативников: в большой коробке хранились газовый пистолет, револьвер, две гранаты Ф-1 без запалов, пистолет-пулемёт МР-38 немецкого производства времен Великой Отечественной войны и патроны различных калибров. Владелец арсенала – местный индивидуальный предприниматель, — рассказал, что более 15 лет назад он занимался раскопками в местах ведения боевых действий. Тогда и нашел оружие с патронами. Пистолет-пулемёт очистил от ржавчины, доработал элементы конструкции. Хранил для себя, как реликвию. 4 августа эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области вынес свое заключение – изъятый МР-38 абсолютно пригодный для стрельбы образец. В отношении остальных изъятых боеприпасов и оружия также назначены экспертизы. Следователями будет дана правовая оценка действиям мужчины.