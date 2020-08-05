Люди труда. Те, кто знает истинную цену хлебу. Аграриев совхоз-комбината «Заря», которые преодолели тысячный рубеж по намолоту награждали прямо на поле, без отрыва от производства.

Уборочная кампания вышла на финальную стадию. Аграрии совхоз-комбината «Заря» планируют завершить ее уже к этим выходным. Сейчас для них горячая пора, благо погода наконец-то позволяет. Заступают рано утром, заканчивают поздним вечером. Результат дается ценой тяжелых усилий. Сельское хозяйство – это труд, тяжелый, но благодарный. Тех, кто уже намолотил первую тысячу тонн чествовали так сказать, не отходя от комбайнов. ведь сейчас важна каждая минута устоявшегося солнечного августа. В Наровлянском отделении «Зари» есть свои победители. За определенный результат положена звезда. Владимир Вратил, комбайнер в прямом смысле «звездного» экипажа, который занял первое место. Победителей чествовали теплыми словами, благодарностями, грамотами, премиями, сертификатами и ценными подарками. Уборочная – жаркая пора, время мобилизоваться и выложиться на полную. Это весьма ответственное время, на кону –продовольственная безопасность и экономическая стабильность предприятия. Поэтому стараются все. «Заря» в рекламе не нуждается. Образцово-показательное предприятие. Это не словесный штамп, а характеристика в двух словах. Лидер в районе, области, республике. Благодаря подходу, стратегии развития и, конечно, людям. Есть даже такое понятие «настоящие заревцы».

Использовать передовые технологии, не забывать о традициях. Для белорусов испокон веков тема урожая в основе многих народных праздников.

Нынешняя уборочная компания из-за дождей началась немного позже прошлогодней. Но в «Заре» уверены, результат будет лучше сезона 2019. А свой оптимизм аграрии подтверждают ежедневными достижениями.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ