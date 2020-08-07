С днем строителя!

В эти выходные работники строительной сферы отмечают свой профессиональный праздник. Торжественное мероприятие решено было провести в будний день, в городском дворце культуры.

В зале Городского дворца культуры собрались представители самой созидательной сферы, чтобы принять заслуженное поздравление с профессиональным праздником. Строитель – это собирательное название многих профессий. Все те специалисты, которые принимают участие в возведении зданий и сооружений, прокладке коммуникаций и в целом, в развитии инфраструктуры. Строительная сфера Мозыря – это бренд района, в ней задействованы более 4 тысяч человек. Работы хватает. Многое сделано, еще большее запланировано.

Один из самых дешевых в республике квадратных метров жилья (средняя стоимость 958 рублей), постоянное возведение многоэтажных домов, индивидуальная застройка, танхаусы, торговые центры. По итогам 2019, за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию более 65 тысяч метров квадратных жилья. Это 788 квартир в 6 многоквартирных жилых домах, 132 индивидуальных жилых дома, 18 танхаусов, квартира для сельскохозорганизации, построен детский дом семейного типа. За первые полгода 2020-го строители сдали 16,5 тысяч квадратных метров жилья или 147 квартир.

Этот год войдет в историю: после длительного ремонта на родную сцену вернулись мозырские артисты, идет реконструкция Дома детского творчества, активные работы ведутся на физкультурно-оздоровительном центре «Полесье-Арена», дорожная инфраструктура преображается. «Управление капитального строительства Мозырского района» —

главный заказчик социальных проектов, которые реализуют «Мозырский домостроительный комбинат», «Мозырьпромстрой», «Полесьестрой», общество с ограниченной ответственность «Лотос». По случаю профессионального праздника почетными знаками, грамотами, благодарностями наградили представителей строительной сферы района.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ