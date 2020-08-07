На Мозырском нефтеперерабатывающем состоялась информационная встреча с генеральным директором предприятия Виталием Павловым

На Мозырском нефтеперерабатывающем состоялась информационная встреча с генеральным директором предприятия Виталием Петровичем Павловым. На нее были приглашены представители всех цехов и подразделений завода.
На очередную информационную встречу с генеральным директором ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» Виталием Павловым собрались представители всех цехов и подразделений завода. Практически полный зал. Кроме Виталия Павлова, пообщаться с коллективом пришли и другие сотрудники администрации. Но первое слово за генеральным. В своем выступлении Виталий Петрович рассказал о том, как работало предприятие в 7 прошедших месяцев. Трудности в первом квартале, связанные с перебоями в поставках нефти, поиски альтернативных источников сырья и, фактически, работа в минус, были компенсированы последующим наращиванием объемов переработки и получением хорошей прибыли. Нефтепереработчики знают, все трудности завода мгновенно отражаются на их кошельках. Как только завод вышел на стабильную работу, было восстановлено действие коллективного договора, возобновлены все выплаты, в том числе и премиальные.
Сложностей в работу предприятия добавила и пандемия. Чтобы сохранить здоровье своих сотрудников, были приняты многочисленные профилактические меры. Пик заболеваемости пришелся на 20-е числа июня. В тот момент на больничных находились более 300 человек. Диагноз был подтвержден у 77. Сегодня цифра значительно снизилась, но меры профилактики проводятся в обязательном порядке.
Виталий Павлов поблагодарил коллектив за слаженную работу в непростых условиях. А затем подробнее остановился на ходе модернизации и на тех масштабных проектах, которые сегодня реализуются на Мозырском НПЗ. Самый крупные из них – строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. По словам Виталия Петровича, готовность самой комбинированной установки на сегодняшний день примерно 75%, а готовность некоторых вспомогательных объектов — приближается к 100%. Ввод в эксплуатацию современного мини-завода позволит увеличить глубину переработки нефти до 90 %, выход светлых нефтепродуктов – до 67%. Кстати, эти показатели за семь месяцев этого года существенно выросли и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так глубина переработки составила 84, 4 %, была 79,3, выход светлых нефтепродуктов – 65,8, за семь месяцев 2019 – 62,2%. Все это результаты непрекращающейся модернизации. Кроме производственных новостей и планов остановились на работе структурных подразделений. Энерго-, ремонтно-механическое производство, ПАИС, все это помогает заводу работать безопасно и бесперебойно. Санаторий «Сосны», собственный общепит, Дворец культуры, ЖКХ … Многие считают содержание этих объектов обременительным для завода. Мнение Виталия Павлова – чтобы соцсфера давала отдачу, пусть даже не материальную, ее нужно качественно развивать, а не избавляться. Будущее завода и его структурных подразделений – в развитии. От монолога перешли к диалогу. Работники предприятия смогли задать генеральному директору интересующие вопросы и подняли ряд проблем, волнующих коллектив. Такие встречи, по мнению Виталия Павлова, помогают поддерживать связь с коллективом.
В завершении выступления, Виталий Павлов напомнил собравшимся о важном политическом событии, Выборах президента Республики Беларусь, в котором необходимо принять участие каждому.
Затем, ответить на волнующие коллектив вопросы вызвались и друге сотрудники администрации. Оздоровление, материальные выплаты, социальное обеспечение… Возможность получить ответы на все интересующие вопросы делает эти встречи максимально полезными для обеих сторон.
Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ
На Мозырском нефтеперерабатывающем состоялась информационная встреча с генеральным директором предприятия Виталием Павловым
На Мозырском нефтеперерабатывающем состоялась информационная встреча с генеральным директором предприятия Виталием Петровичем Павловым. На нее были приглашены представители всех цехов и подразделений завода.