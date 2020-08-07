На Мозырском нефтеперерабатывающем состоялась информационная встреча с генеральным директором предприятия Виталием Павловым

На Мозырском нефтеперерабатывающем состоялась информационная встреча с генеральным директором предприятия Виталием Петровичем Павловым. На нее были приглашены представители всех цехов и подразделений завода.

На очередную информационную встречу с генеральным директором ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» Виталием Павловым собрались представители всех цехов и подразделений завода. Практически полный зал. Кроме Виталия Павлова, пообщаться с коллективом пришли и другие сотрудники администрации. Но первое слово за генеральным. В своем выступлении Виталий Петрович рассказал о том, как работало предприятие в 7 прошедших месяцев. Трудности в первом квартале, связанные с перебоями в поставках нефти, поиски альтернативных источников сырья и, фактически, работа в минус, были компенсированы последующим наращиванием объемов переработки и получением хорошей прибыли. Нефтепереработчики знают, все трудности завода мгновенно отражаются на их кошельках. Как только завод вышел на стабильную работу, было восстановлено действие коллективного договора, возобновлены все выплаты, в том числе и премиальные.

Сложностей в работу предприятия добавила и пандемия. Чтобы сохранить здоровье своих сотрудников, были приняты многочисленные профилактические меры. Пик заболеваемости пришелся на 20-е числа июня. В тот момент на больничных находились более 300 человек. Диагноз был подтвержден у 77. Сегодня цифра значительно снизилась, но меры профилактики проводятся в обязательном порядке.

Виталий Павлов поблагодарил коллектив за слаженную работу в непростых условиях. А затем подробнее остановился на ходе модернизации и на тех масштабных проектах, которые сегодня реализуются на Мозырском НПЗ. Самый крупные из них – строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. По словам Виталия Петровича, готовность самой комбинированной установки на сегодняшний день примерно 75%, а готовность некоторых вспомогательных объектов — приближается к 100%. Ввод в эксплуатацию современного мини-завода позволит увеличить глубину переработки нефти до 90 %, выход светлых нефтепродуктов – до 67%. Кстати, эти показатели за семь месяцев этого года существенно выросли и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так глубина переработки составила 84, 4 %, была 79,3, выход светлых нефтепродуктов – 65,8, за семь месяцев 2019 – 62,2%. Все это результаты непрекращающейся модернизации. Кроме производственных новостей и планов остановились на работе структурных подразделений. Энерго-, ремонтно-механическое производство, ПАИС, все это помогает заводу работать безопасно и бесперебойно. Санаторий «Сосны», собственный общепит, Дворец культуры, ЖКХ … Многие считают содержание этих объектов обременительным для завода. Мнение Виталия Павлова – чтобы соцсфера давала отдачу, пусть даже не материальную, ее нужно качественно развивать, а не избавляться. Будущее завода и его структурных подразделений – в развитии. От монолога перешли к диалогу. Работники предприятия смогли задать генеральному директору интересующие вопросы и подняли ряд проблем, волнующих коллектив. Такие встречи, по мнению Виталия Павлова, помогают поддерживать связь с коллективом.

В завершении выступления, Виталий Павлов напомнил собравшимся о важном политическом событии, Выборах президента Республики Беларусь, в котором необходимо принять участие каждому.

Затем, ответить на волнующие коллектив вопросы вызвались и друге сотрудники администрации. Оздоровление, материальные выплаты, социальное обеспечение… Возможность получить ответы на все интересующие вопросы делает эти встречи максимально полезными для обеих сторон.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ