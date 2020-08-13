2020 год войдёт в историю спорта, как один из самых необычных сезонов XXI века и нет нужды пояснять болельщикам насколько изобретательным надобно быть спортсменам, тренерам, чтобы к старту XXXII летних Олимпийских Игр в Токио, которые запланированы на следующий год, сохранить физическую форму, позволяющую претендовать на завоевание медали самого престижного соревнования на планете.
Рубрика: Cпорт
Ожидание международных турниров воспитанника отделения греко-римской борьбы СДЮШОР Мозырского нефтеперерабатывающего завода «Жемчужина Полесья» Станислава Шафаренко
13 августа 2020, 19:12