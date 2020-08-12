На Мозырском НПЗ продолжается реализация самого крупного проекта в истории завода – строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Уже можно сказать, что строители вышли на финишную прямую. Один за другим сдаются объекты, обеспечивающие полноценное функционирование комплекса. Один из них – факельная установка.

Факельная установка углеводородного газа готовится к первому запуску. Это один из подобъектов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, строительство которого ведется на Мозырском НПЗ. H-Oil, так еще называют комплекс, это крупнейший инвестпроект, который в настоящее время реализуется на нефтеперерабатывающем. В состав комплекса входят комбинированная установка гидрокрекинга, установка производств водорода, установка производства серы, а так же 21 объект общезаводского хозяйства. Финальной точкой в строительстве факельной установки станет момент, когда из искры, наконец, разгорится пламя. Заводские факелы – это безопасность завода. Именно поэтому факелы зажигают прежде, чем любая из установок начнет свою работу. На узле регулировки идут последние приготовления. В факельный ствол подается жидкий азот, это делается для того, чтобы исключить наличие в нем кислорода. За азотом в ствол подается газ. Искра на конце ствола превратит его в огонь. Чтобы газ дошел до конца ствола, требуется не меньше получаса. И вот, наконец, над заводом вспыхивает едва заметное пламя еще одного факела. Момент символичный. Пройден еще один ответственный рубеж в реализации крупнейшего инвестиционного проекта, строительстве комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Действующий комплекс позволит увеличить глубину переработки нефти до 90 %, возрастет выход светлых нефтепродуктов. Реализация проекта продолжается.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ