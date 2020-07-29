Выездная сессия Совета депутатов. Выполнение комплекса мероприятий по реализации в Мозырском районе Государственной программы аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы

Состоялась очередная выездная сессия Мозырского районного Совета депутатов 28 созыва. Главная тема: выполнение районного комплекса мероприятий по реализации в Мозырском районе Государственной программы аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы.

Вот так, с тематической песней, с караваем, на фоне колоритных пейзажей началась выездная сессия районного совета депутатов. Депутатский корпус на примере нескольких предприятий решил посмотреть, как реализовывается в районе Государственная программа аграрного бизнеса. Она включает в себя 12 разноплановых пунктов, один из которых – привлечение молодых специалистов. Работать в этом плане надо с самого раннего возраста, уверены в Прудковской сельской школе. Здесь есть свой приусадебный участок. На 8 сотках – картофель, капуста, фасоль. В прошлом сезоне вырастили 400 килограммов национального белорусского продукта, все овощи идут прямиком в столовую, на удешевление питания. А еще здесь есть «Агросила» – сельхозотряд, есть бизнес-план по созданию ягодного участка, есть увлеченные педагоги и есть личный пример. Пока четвероклассник, а в будущем экономист-агроном Влад Шоба азы профессии осваивает с мамой на грядках. О своей агродинастии парень рассказывает с гордостью. Трактористы, конюхи, доярки, механизаторы. Влад уверенно заявляет, хочет отучиться, жить и работать в Прудке. Не растерять детские желания, дать мечте стать реальностью– главная задача педагогов. А с тем, что слова не расходятся с делом, можно было убедиться на презентации. каждая сельская школа демонстрировала свои формы работы. Фито-чаи, смузи, показательные грядки, цветущие участки, экскурсии на сельхозпредприятия. А для укрепления материально-технической базы Прудковской школы от района сертификат на две тысячи рублей. В прошлом году в районе было выдано 217 целевых направлений. В этом 260. Это значит, молодые специалисты обязательно вернуться со знаниями и новыми идеями на свою Малую Родину. А в том, что сельхозпредприятия Мозырщины работают экономически стабильно, убедились на примере сортоиспытательной станции «Прудок». На выставке в школе показали, какую красоту можно вырастить у нас. В Прудке три участка – зерновой, овощной и плодово-ягодный. Ежегодно испытываются сотни сортов, в этом сезоне более 800. Капуста возглавляет рейтинг, картофеля более 50 сортов, морковь, лук, редис, плодово-ягодные, зерновые, яблоки и, конечно, кукуруза, и это далеко не полный перечень. в Прудке сорта анализируются на разные показатели. Данные наблюдений тщательно собираются и передаются в Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Однако, хотя в названии сортоиспытательная станция и обозначена как основной вид деятельности предприятия, это многопрофильное хозяйство. В 94 году здесь насчитывалось 620 голов крупнорогатого скота, то сегодня стадо насчитывает более 1700. Животные содержатся в новых фермах, они были построены по льготному кредиту. И если в 90-ые одна корова давала в год чуть более тысячи тонн молока, то сегодня – более 8 тысяч тонн в год. Хозяйство по надою второе в районе после совхоз-комбината «Заря». Такой рост производительности стал возможен благодаря постоянному развитию и модернизации, внедрению новых технологий. Рентабельность от продаж молока – 30%, средняя зарплата по хозяйству 1086 рублей. Но это не окончательный итог, резерв для дальнейших достижений есть. Например, у Слободского имени Ленина. Предприятию уже более ста лет.Кк опыту добавились технологии, как итог – внушительные цифры.

Эти малыши – надежда и опора Слободского. Правильное содержание, уход, сбалансированные корма, новые технологии, и конечно же, кадры. Сельхозпредприятие заинтересовано в молодых специалистах. Кстати, сейчас на сайтах вакансий есть несколько предложений от Слободского с весьма достойными зарплатами, но соискателей не так-то много. Труд сельчанина действительно тяжелый. Зарплату здесь зарабатывают. Конечно, существенно государство помогает сельскому хозяйству. В Мозырском районе отдача есть. Еще один объект, который успешно работает на территории района – «Мозырьтехсервис». Предприятие обеспечивает круглогодичную бесперебойную работу техники, оборудования и механизмов на животноводческих комплексах, во время посевной кампании и уборочной страды. Мозхырьтеххсервис — своеобразный многовекторный гарант надежного обслуживания сил сельского хозяйства. Депутаты ознакомились и с собственными разработками предприятия. Такое внимание депутатского корпуса к агропромышленному не случайно. Итоги выездного заседания были подведены в исполнительном комитете. А в целом, подводить итоги реализации Государственной программы аграрного бизнеса еще рано. До завершения программы еще осталось время, а значит, будет сделано еще немало.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ