Встреча с коллективом «Надекса» депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентины Назаренко

Встреча с коллективом швейной фабрики «Надекс» в графике депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентины Назаренко была запланирована заранее. В зале заседаний собралась лишь малая часть коллектива. Рассказать об экономической ситуации в стране и мире, вспомнить прошлое и заглянуть в будущее… Чего удалось достичь Беларуси за годы суверенитета и какие перспективы есть у страны…Поговорили и о дне сегодняшнем и о той ситуации, которая сложилась вокруг главного политического события – выборов Президента Республики Беларусь. Такие встречи Валентина Алексеевна проводит регулярно.

Депутатские встречи Валентины Назаренко уже состоялись на предприятии «Мозырьлес», Мозырьсельмаше, хлебозаводе. Сегодня Валентина Назаренко побеседует так же с самой активной простойкой общества – индивидуальными предпринимателями.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ