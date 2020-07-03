В Мозырском родильном доме поздравляли женщин, которые стали мамами накануне Дня Независимости

В этом учреждении здравоохранения праздник каждый день. Появление на свет новорожденного – это радость и гордость, не только у близких и родных, но и у персонала. Сегодня в Мозырском родильном доме праздник даже не в квадрате, а в кубе. Здесь поздравляли тех, кто стал мамой накануне Дня Независимости, а еще с Днем вышиванки, инициатором проведения которого 5 лет назад выступил Белорусский республиканский союз молодежи. Поэтому в числе подарков боди для новорожденных с национальным орнаментом, узор-шрифт символизирует белорусское гостеприимство и миролюбие.

Поздравительное мероприятие получилось весьма душевным. На память останутся впечатления, подарки и совместное фото. Кстати, за 6 месяцев 2020 в Мозырском городском родительном доме на свет появились 956 малышей, 9 женщин стали мамами двойняшек.