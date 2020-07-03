Праздник, который связывает прошлое, настоящее и будущее. В Мозыре отпраздновали День Независимости

Главный праздник Беларуси – День Независимости – в Мозыре на Кургане Славы собрал сотни людей, которые пришли на священное место, чтобы в очередной раз доказать – никто не забыт, ничто не забыто. Герои войны, труженики тыла, города, утопающие в человеческой крови и в руинах, спаленные деревни, миллионы покалеченных судеб. Они умирали, чтобы мы жили. Смерть ради мира, ради будущего. 3 июля, так же как и 9 мая – это праздник со слезами на глазах, радость через боль. Это день, когда переплетаются прошлое, настоящее и будущее. В самой кровопролитной войне 20 века погиб каждый третий житель Беларуси. Для нас это не вторая мировая, а Великая Отечественная, сражались за родину, за свои семьи, за своих потомков. Такое забывать нельзя. Великий Подвиг и сегодня живет в наших сердцах. Память, которую нужно чтить, бережно хранить и передавать. Не только по учебникам истории, а через личные воспоминания тех, кто видел, участвовал, сражался и победил, из поколения в поколение. 9 мая и 3 июля объединяет память о Подвиге, о Великой Победе. Поэтому ритуалы в эти праздники общие – минута молчания, залпы оружия в мирное небо и многочисленные цветы от благодарных потомков.