В Михалковской Рудне открылся летний кемп для детей. Благотворительный проект международного общественного объединения «Право на жизнь» собрал более 100 ребят из разных уголков Беларуси.

Летний лагерь для детей протяженностью 5 дней, в концепцию которого легла библейская история битвы Давида с Голиафом. Давид, который своим образом жизни олицетворял христианские ценности, наполненный верой и любовью к Богу, практически голыми руками убил воина-великана. В летнем кемпе, Голиаф – это вредные привычки, страхи, комплексы, которые нужно в себе победить. Илья Брагин вместе со своей супругой Валентиной – волонтеры в летнем лагере, причем, не первый год. Чтобы найти подход к современным детям, нужны креативность, открытость и искреннее желание помогать. Здесь собрались более 100 ребята из разных уголков Беларуси. От 6 лет и до совершеннолетия. Летний кемп в Милковской Рудне – давняя традиция общественного объединения «Право на жизнь». Каждый год взрослые стараются, чтобы 5 дней проведенные в кемпе, действительно запомнились. Каждый раз –программа разная. Кто-то приехал впервые, а для кого-то это уже 5 по счету лагерь.

Тема нынешнего лагеря – «Жизнь Давида». Детские игры, разнообразная концертная программа, душевные разговоры у костра – все это строится на серьезном фундаменте: мораль, здоровый образ жизни, чистота нравственная и чистота речи, развиваться, а не деградировать, наполнить жизнь смыслом и уберечься от искушений. Международное общественное объединение «Право на жизнь» планирует в этом сезоне еще несколько летних кемпов: для молодежи, для семейных пар и для людей, которые борются с алкогольной и наркотической зависимости.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ