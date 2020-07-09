Мелешковичи, Глиница и Белая. Сразу три станции обезжелезивания запущены в эксплуатацию в Мозырском районе

Андрей Никитин живет в Махновичах. Работает на водоканале, хобби – блогер. На ютюб канале Андрея одно из последних видео – строительство станции обезжелезивания в Мелешковичах. В 15-ти минутном незамысловатом ролике все этапы стройки, а это несколько месяцев работы. Кстати, Андрей преимущества станции успел оценить раньше. В Махновичах подобную открыли в декабре прошлого года.

Блогер Никитин снимал и открытие станции. Оно для Мелешковичей стало настоящим праздником. С торжественными речами, выступлением местного фольклорного коллектива и перерезанием ленточки. Станция автоматизирована – диспетчер отслеживает все данные дистанционно. И теперь сомневаться в качестве воды жителям агрогородка не приходится.

Похвастаться кристально чистой водой теперь могут и в агрогородке Белая. Надежда Рабенок гостеприимно приглашает во двор, открывает кран, из-под которого сейчас течет прозрачная жидкость. Без запаха и примесей – хоть из-под крана пей. Благодари, ведь не нужно тратиться на фильтры, покупать питьевую воду в магазинах и переживать за технику, которая так быстро ломалась из-за некачественной воды. Слова благодарностей искренние. Проблема чистой воды в сельской местности до недавнего времени была проблемой номер один. Содержание железа в водопроводной воде превышало норму более чем в 10 раз и это ни чья-то вина. Такая особенность местности. Постепенно проблема решается. Новая станция обезжелезивания в Белой – это артезианская скважина глубиной 90 метров, специальные фильтры. Мощность – 12 кубометров в час, это при том, что суточное потребление всей деревни – 100 метров кубических. А это уже кадры торжественного открытия аналогичной станции в деревне Глиница. Местные говорят, желтая вода – извечная проблема Полесья. Но у них, в Глинице, из-за супер повышенного содержания железа, вода была не желтой, а красной.

О том, что теперь их вода стала жидкостью прозрачной, жители убедились на своеобразной дегустации. Всех пригласили внутрь и посмотреть и испить чистой воды.

Финансирование строительства станций обезжелезивания ведется как из республиканского, так и из областного и местного бюджетов. Все станции строят с запасом, на перспективу расширения деревень. Власти обещают, что в следующем году проблема «желтой воды» на Мозырщине как в воду канет.

Светлана Грудько, Юрий Горобец, Вячеслав Приписнов. ТКМ