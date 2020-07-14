17 июля 2020 года с 9 до 10 в государственном учреждении «Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии» пройдет прямая линия с главным государственным санитарным врачом Мозырского района Сергеем Владимировичем Кравченко.
Позвонив в указанное время по телефону 25 38 75, вы сможете задать вопросы о выполнении требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Мозырского района.
Рубрика: Новости
«Прямая линия» с главным государственным санитарным врачом Мозырского района Сергеем Кравченко пройдет 17 июля
14 июля 2020, 20:29
17 июля 2020 года с 9 до 10 в государственном учреждении «Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии» пройдет прямая линия с главным государственным санитарным врачом Мозырского района Сергеем Владимировичем Кравченко.