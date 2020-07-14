С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

«Прямая линия» с главным государственным санитарным врачом Мозырского района Сергеем Кравченко пройдет 17 июля

14 июля 2020, 20:29

17 июля 2020 года с 9 до 10 в государственном учреждении «Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии» пройдет прямая линия с главным государственным санитарным врачом Мозырского района Сергеем Владимировичем Кравченко.
Позвонив в указанное время по телефону 25 38 75, вы сможете задать вопросы о выполнении требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Мозырского района.

Комментарии запрещены
«
»