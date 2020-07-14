Бабушка в вышиванке – звезда инстаграм

Бабушка из Мозыря Елена Яковлевна Цык в одночасье стала звездой интернета. Ее фото в собственноручно вышитой одежде собрало множество лайков. Мы решили тоже быть в тренде и предложили Елене Яковлевне стать героиней нашего сюжета. Бабушка в вышиванке охотно согласилась.

На прошлой неделе мозырянка в своей ленте разместила фото колоритной бабушки и подписала: «Выхожу из подъезда, а здесь такая красота!». Более сотни комментариев: «шикарный наряд», «обалденная бабушка», «настоящая искусница», «есть на свете мастерицы». Мы разыскали звезду инстаграм. Елена Яковлевна Цык родом из деревни Ремезы Ельского района, в силу возраста и здоровья уже три года как живет в Мозыре у дочери. Бабушке Лене 83, а вышивает с третьего класса. Время тогда было не то что непростое, а действительно тяжелое. На протяжении всей жизни для талантливой и трудолюбивой Елены Яковлевны вышивка была отдушина, способ отдохнуть и расслабиться. Как только выдавалась свободная минутка, и, если оставались силы, брала в руки иголку и нитку.

Всю жизнь Елена Яковлевна провела в заботах – работа в колхозе, домашнее хозяйство, большая семья. Труженица, жена, мама. Казалось бы, на пенсии можно отдохнуть. Но это не про нее, она –настоящая белорусская закаленная женщина, без дела Яковлевна сидеть не может.

Яркая и колоритная бабушка Лена выделяется среди своих городских подружек. По случаю приезда съемочной группы, героиня нарядилась, надела одну из самых лучших своих кофточек.

Яркие, цветастые, небудничные, от того праздничные, не штамповка, а ручная работа, та, через которую выражается настоящая народная душа. Несмотря на все, Елена Яковлевна, как и все белорусы, настоящая оптимистка.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ