Уютная семейная атмосфера, классы, максимальной численностью до 15 человек, а еще свежий сельский воздух, причем, недалеко от Мозыря. Прудковская средняя школа приглашает учащихся, в первую очередь эта информация актуальна для жителей микрорайона №11.

Лето в самом разгаре. Дети наслаждаются отдыхом, а вот школы активно готовятся к новому учебному году. Учитель начальных классов Прудковской средней школы Наталья Тимофеева с волнением ждет своих будущих первоклашек. Пока их 9. Педагог высшей квалификационной категории любит свою работу и считает, что обучение в сельских школах имеет свои преимущества. Классы небольшие, поэтому все на виду и каждому – особое внимание, а еще переменки – во дворе на свежем воздухе.

Прудковская средняя школа разделена на большую и малую. Такое деление произошло и по размерам зданий, в которых обучаются, и по возрасту тех, кто обучается. В малой – начальная школа, в большой, соответственно, – пятиклассники и старше. Сейчас в Прудковской средней школе ремонт в активной фазе. Уже готовы несколько классов. Уютные аудитории, спортзал, столовая, цветочный дворик и собственный огород. В прошлом сезоне собственно выращенные 400 килограммов картофеля пошли на приготовления блюд для учащихся. На данный момент здесь обучаются 114 детей из Прудка, соседних деревень и города, хотя по проектной мощности школа могла бы вместить 340 учащихся.

Одни школы, как, к примеру, Прудковская, загружены меньше, чем наполовину, другие же, наоборот, переполнены. Получается образовательный дисбаланс. Та же 15 школа на улице Малинина физически не может принять всех желающих. В рядом строящимся микрорайоне № 11 тоже будет немало школьников. Как вариант решения проблемы – перенаправить их в Прудок. Тем более, что транспортировку обеспечивает отдел образования.

Для всех детей Мозырщины места в школах есть, речь идет о шаговой доступности. В молодых микрорайонах в классах по 30 учащихся, а в сельских и некоторых городских, детей наполовину, а то и в разы меньше. В отделе образования призывают родителей рационально отнестись к этому вопросу. Здесь утверждают, образование на Мозырщине, и в городе, и в деревне –

со знаком качества.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ