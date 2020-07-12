12 лет лишения свободы за сбыт наркотиков и незаконное хранение оружия. Такой приговор местному жителю накануне озвучен в суде Мозырского района

В суде Мозырского района завершено рассмотрение резонансного уголовного дела. На скамье подсудимых – сразу два местных жителя. По версии обвинения, один – распространитель психотропов. Второй – покупатель и потребитель. Оба были задержаны в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Сначала, 20 октября прошлого года, под «проверочную закупку» попал 36-летний мозырянин. Амфетамин он реализовал по старой схеме «из рук в руки», что только сыграло в пользу бойцов наркоконтроля. При обысках дома и машин, принадлежащих обвиняемому и его супруге, обнаружили крупную партию наркотиков (всего почти 430 грамм амфетамина и 2,3 грамма МДМА), револьвер, пневматический пистолет и боеприпасы, крупную сумму денег в рублях и валюте, электронные весы, полимерные пакеты, свертки из бумаги и фольги. В январе этого года в состоянии наркотического опьянения был задержан и 26-летний мозырянин, который, по его словам, ранее покупал амфетамин у обвиняемого. Приговор судом вынесен в соответствии с тяжестью совершенных преступлений.

Стоит отметить, цена пакетика массой чуть больше 2,2 грамма составила 100 долларов США. Мозырянин, обвиняемвй в распространении наркотиков, официально числился безработным. При этом в собственности его и супруги находились 4 дорогих автомобиля. Один из них — Ауди А5, — конфискован по решению суда. В народе говорят, красиво жить не запретишь. Но, как показывает практика, истории всех наркодилеров на свободе долго не продолжаются. На карандаш к наркоконтролю попадают быстро. Затем оперативная разработка, спецоперация, следствие, суд, колония.

У обоих мужчин есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор. Первый из них под стражей находится с момента задержания. И уже не по наслышке знает, что это такое — жизнь по ту сторону решетки.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, ТКМ