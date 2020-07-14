Помощь лаборатории Мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии

Лаборатория Мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии – одна из крупнейших в регионе. В начале мая одну из закрытых зон оперативно переоснастили. И уже больше двух месяцев специалисты работают в усиленном режиме: выводят на чистую воду коронавирус. Тем временем, предприятия района продолжают вносить свой вклад в борьбу с COVID-19. Чтобы помощь оказалась максимально эффективной, заранее узнают, какое именно оборудование нужно тому или иному учреждению.

Поддержка еще одного предприятия позволила лаборантам увеличить объем проводимых исследований больше, чем в два раза.

В фойе Мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии появился рециркулятор. Современный полезный аппарат, приобретенный также за счет спонсорской помощи «Зари», помогает обеззараживать воздух. И, тем самым, обезопасить посетителей учреждения. На предприятиях, помогающих медицинской сфере, говорят: эти действия – не ради благодарных слов. Но услышать от самих медиков, что переданное оборудование очень важно для сохранения здоровья людей, — лучшая награда.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ