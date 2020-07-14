Марафон «Припятский». Проверьте себя на прочность!

Ветер, песок, вода, усталость и эмоциональная эйфория ждут участников марафона «Припятский». В субботу, 18 июля, спортсмены, которые любят проверять себя на прочность, вновь соберутся на Полесье по приглашению туристического клуба «Ориентир». Марафон будет проходить в двух форматах: велосипед – дистанции 12,5 км, 25 км, 50 км; бег – дистанции 12,5 км, 25 км, 50 км. Все маршруты организаторы проложили в пойме Припяти, и трассы будут максимально приближены к реке. Помощником участников на дистанциях станут гаджеты – навигаторы, велокомпьютеры или смартфоны. А еще – собственная физическая подготовка и вера в успех!