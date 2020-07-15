Госавтоинспекция усилила контроль во время уборочной кампании

На Гомельщине начались мероприятия по уборочной и заготовительной кампании 2020 года, для качественной и эффективной уборки урожая задействованы и сотрудники Госавтоинспекции. Чтобы уборочная в регионе прошла благополучно: без травм и трагических случаев, сотрудники ГАИ проводят специальные комплексы мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием сельскохозяйственной техники. Инспекторы территориальных подразделений ГАИ с проверками посещают сельхозпредприятия, уделяя особое внимание транспортной дисциплине. Кроме того, на контроле – состояние подъездных путей к элеваторам и зернотокам, места хранения автотранспорта и его техническое состояние, важное требование – это обозначение световозвращающими элементами крупногабаритного навесного сельскохозяйственного оборудования, а также, при необходимости госавтоинспекторы сопровождают крупногабаритную сельхозтехнику на поля.