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Рубрика: Новости

Декоративные земноводные и аквариумные рыбки. Мозырские пограничники в очередной раз пресекли незаконное перемещение через границу «живого товара»

15 июля 2020, 20:27

Утром 14 июля на участке пограничного поста «Боровое», военнослужащими Мозырского пограничного отряда пресечена попытка незаконного перемещения партии декоративных земноводных и аквариумных рыбок из Украины в Беларусь. Самые обычные, доработанные кустарным способом, пластиковые контейнеры с тритонами, лягушками и наполненные водой пакеты с аквариумными рыбками пытался перенести на себе гражданин Беларуси, но был задержан. В отношении контрабандиста начат административный процесс. Представители фауны переданы сотрудникам Гомельской таможни. Количество и сумма их оценки устанавливается.

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