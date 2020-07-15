Автобус №11 временно меняет маршрут

Дороги Мозыря, как центральные, так и дворовые, продолжают активно ремонтировать. Очередь дошла до участка проезжей части по улице 17-го Сентября от дома №19 до улицы Ленинская. С 13 июля там закрыто движения автотранспорта. Внимательными стоит быть пассажирам автобусного маршрута №11: временно он ездит через остановочные пункты «площадь Ленина», «площадь Горького», «Стадион», «Ларек». И «улица Данилевского» — конечный пункт маршрута. После окончания ремонтных работ, автобус №11 будет ездить по старому маршруту.